Тбилиси, 24 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Рестораны и кафе в Грузии с 25 августа должны закрываться не позднее 22:00. Об этом 24 августа сообщил глава оперштаба координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.

Pixabay.com Пустой ресторан

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«С 25 августа объекты питания смогут работать до 22:00 вместо 23:00, также объекты питания будут проверять на соблюдение ограничений», — сказал Гибрадзе.

После отмены в Грузии 30 июня комендантского часа ресторанам и кафе разрешили работать до 00:00. С 14 августа из-за ухудшения эпидемиологической обстановки пунктам общепита было предписано закрываться не позднее 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, за время пандемии выявили 523 022 носителя коронавируса, в том числе 5924 — за последние сутки. Из них выздоровели 458 262, в том числе за последние сутки — 4777. За время пандемии зарегистрировали 6891 случай смерти пациентов с COVID-19.