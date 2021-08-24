Новосибирск, 24 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Мобильная бригада медиков провела выездную вакцинацию от коронавируса сотрудников Новосибирского стрелочного завода — по заявке предприятия. Прививки уже сделали более 500 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Основной упор делается на вакцинации коллективов промышленных предприятий, таких как Новосибирский стрелочный завод. Руководство предприятия идёт на встречу, и показатель вакцинации сотрудников говорит о том, что коллектив ответственно относится к данному вопросу», — прокомментировал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

По словам директор завода Александра Азарова, стратегическая задача — максимально вакцинировать персонал.

«Вакцинация на рабочем месте у нас проходит не первый раз, и эта работа продолжается. Мы регулярно собираем коллектив, рассказываем о необходимости вакцинации, а всех, кто сознательно относится к своему здоровью, проходит вакцинацию, мы поощряем премиями», — рассказал Азаров.

Всего в пунктах вакцинации, организованных региональным минпромторгом, прививки поставили порядка 30 тысяч человек.