Москва, 24 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Для Москвы и других мегаполисов траты на жилье, включающие аренду, менее 20 тысяч рублей — это очень мало. Для регионов — это нормальный показатель, который в целом отражает реальную стоимость аренды и ЖКУ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«В целом, даже депрессивные дотационные регионы не сокращают и не замораживают плату за жилищно-коммунальные услуги, а стоимость аренды остается стабильной.

Вариант уменьшить объемы средств на ремонт очень простой — не доводить ситуацию до того, что приходится что-то глобально ремонтировать. Еще один вариант — покупать жилье уже с готовым ремонтом и обращать внимание на него при аренде квартиры.

Исходя из ситуации с ростом цен на стройматериалы, 270 тысяч — более-менее адекватная средняя сумма для ремонта по стране, если делать его самим, а не нанимать рабочих.

Никто в ближайшие годы не думал и вряд ли будет думать о том, чтобы сократить или заморозить тарифы на ЖКХ для населения. Более того, с течением программы всероссийской реновации средний чек этих расходов будет только возрастать.

Но де-факто сократить расходы можно за счет установки тепломеров для радиаторов в квартирах — в жаркую погоду осенью и весной отопление по сути не нужно, а его регулировка поможет сократить расходы.

Что касается статьи расходов по капремонту домов, то она вообще должна быть или отменена с возвратом средств плательщикам, или основательно пересмотрена. Почему люди в регионах и Москве должны платить за ремонт дома, который будет снесен?

При этом никаких движений по тому, чтобы вернуть деньги, Минстрой не делает и вряд ли будет в нынешнем своем руководящем составе.

Самый простой способ восстановить платежеспособность населения и дать хоть немного выдохнуть после кризиса — заморозить рост тарифов на несколько лет и наказать тех, кто несет ответственность за ремонт инфраструктуры, 70% которой изношено даже в Москве, не говоря уже о регионах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики сервиса «Работа.ру» сделали выводы, что ежемесячно расходы многих россиян на жилье составляют 10−20 тысяч рублей.

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