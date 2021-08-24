Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. За последние сутки, то есть в понедельник, 23 августа, вакцинацию в Петербурге первым компонентом препарата для профилактики коронавирусной инфекции прошли всего 1310 человек, сообщили 24 августа в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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Это меньше, чем даже в минувшее воскресенье (22 августа), когда первично были привиты 2432 человека. И значительно меньше, чем в минувшую пятницу (20 августа), когда первой дозой вакцины привились около шести тысяч человек.

Также за последние сутки 2765 петербуржцев завершили цикл вакцинации. Это тоже существенно меньше того числа полностью привитых, которое фиксировалось в июле и начале августа.

Всего на сегодня в Петербурге хотя бы первой дозой вакцины привиты 1 млн 449 тыс. человек. Завершили вакцинацию от коронавируса 1 млн 351 тыс. человек. Напомним, постоянное население города составляет 5 млн 386 тыс. человек, в том числе примерно 1 млн несовершеннолетних, которым прививки от ковида пока не разрешены.