Варшава, 24 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 24 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 223 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли восемь человек, четверо из которых имели иные хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 887 028 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 324.

В больницах страны по состоянию на 24 августа находятся 385 пациентов с COVID-19, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.