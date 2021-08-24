Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Свердловской области перекрыли участок трассы Пермь-Екатеринбург (Р242) рядом с горой Волчиха. Об этом сообщили журналистам в Уралуправтодоре.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Движение закрыли на 320-м километре трассы из-за крупного лесного пожара. Водителей отправляют по объездному пути — в частности, через Первоуральск. В социальных сетях жители отмечают, что некоторым автомобилистам всё-таки дают возможность продолжить движение по трассе.

В регионе за последние дни усилились лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом продолжает гореть лес, площадь пожара возросла до 760 га.