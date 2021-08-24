Москва, 24 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ) открыл физико-химическую аналитическую лабораторию мирового уровня для проведения исследований в области контроля качества технологических сред. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе технополиса.

Region.tver.ru Лаборатория

В лаборатории будет возможным проводить анализ различных сред — жидкостей, газов, химреактивов, используемых в технологических процессах, — на предмет содержания в них примесей в предельно малой концентрации, которые могут повлиять на качество готовых изделий. Такие примеси может обнаружить только высокоточное оборудование. Такие исследования применяются в микроэлектронной, фармацевтической, химической, биотехнологической, атомной промышленности.

«В мире действуют единицы подобных лабораторий, в Европе — не более двух-трех. Открытая в ОЭЗ «Технополис «Москва» лаборатория — первая подобного уровня исследований в России, странах СНГ и Восточной Европы, выполняющая анализы сырья для нужд разработок и производства», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.