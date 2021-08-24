Москва, 24 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Центр им. Чумакова изменит вакцину от COVID-19 «КовиВак» для успешного противодействия новым штаммам коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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«Да, безусловно», — сказал Ишмухаметов в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в этих целях ученые центра уже выделили коронавирусный штамм «дельта».