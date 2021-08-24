Екатеринбург, 24 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрирован за сутки ещё 521 носитель вируса SARS-CoV-2. Свежую статистику предоставил региональный оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешний показатель является высоким, но не «рекордным» для региона (максимум был зафиксирован 16 августа — 529 заражённых за сутки). Всего подтверждено 119 913 случаев заражения коронавирусом.

204 новых ковид-пациента живут в Екатеринбурге, остальные 317 — в других населённых пунктах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе вновь приблизились к «рекорду» по числу смертей от COVID-19.