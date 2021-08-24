Джакарта, 24 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 19 106 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 24 августа в Индонезии выявили 4 008 166 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 35 082 жителя. Всего коронавирусом переболели 3 606 164 гражданина Индонезии.

В период с 23 по 24 августа 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 1038 человек. Всего эпидемия унесла жизни 128 252 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило от стран-партнеров около 130 млн доз вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале:В Индонезии насчитывается около 130 млн доз вакцины против коронавируса