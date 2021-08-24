Новосибирск, 24 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Новосибирский государственный университет экономики и управления запускает социальную акцию «Сертификат за сертификат». Обладатели сертификатов о вакцинации от коронавируса с 30 августа по 24 сентября смогут бесплатно посетить университетский бассейн «Водолей», сообщили ИА REGNUM в вузе.

Glava.rk.gov Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Чтобы стать участником акции и получить сертификат на два бесплатных индивидуальных посещения бассейна «Водолей», необходимо предъявить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции за последние шесть месяцев», — уточнили в НГУЭУ.

Участвовать в акции могут совершеннолетние студенты, педагогические и научные работники вузов, ссузов, школ, институтов и учреждений дополнительного образования Новосибирской области.