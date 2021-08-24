Москва, 24 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют чрезмерно позитивную динамику, прибавляя ко вчерашнему взлету нефтяных котировок на 5,6% еще 1,5 п.п. роста и все дальше уходя от опасного уровня $66,70 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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«Складывается впечатление, что на рынке началась настоящая эйфория, в которой растут как фондовые индексы, китайский Hang Seng сегодня прибавил сразу 2,46%, фьючерсы на американские фондовые индексы держатся на исторических максимумах, так и сырьевые товары, которые в среднем с начала недели выросли на 4−7%.

Это удивительно, учитывая, что свежие макроэкономические данные не поддерживают этот оптимизм. 23 августа была опубликована статистика по деловой активности в производственном секторе (PMI) Австралии, Японии, еврозоны, Великобритании и США, в каждом случае, в августе зафиксировано серьезное замедление, что говорит о необоснованности столь сильного роста цен на рисковые активы с начала недели.

Техническая картина подтверждает более пессимистичный взгляд на нефтяной рынок. Из-за чрезмерного роста в последние два дня, цены на нефть слишком сильно отклонились от нормальных значений, что говорит о предстоящем значительном откате.

Сложно сказать произойдет ли этот откат сегодня, 24 августа или все затянется до 26−27 августа, когда будет симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, поэтому лучше следить за локальным торговым диапазоном $68,50−69,50 за баррель Brent.

Выше $69,50 за баррель подняться вряд ли получится, а значит цены будут стремиться к отметке $68,50, где и решится вопрос с более масштабным откатом в район $66,50−67,00 за баррель Brent», — ссчитает эксперт.

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