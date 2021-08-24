Екатеринбург, 24 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 31 смерть от новой коронавирусной инфекции. Информацию предоставили в профильном оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 19 и 22 августа 2021 года в области подтвердили по 32 летальных случая COVID-19 («рекорд» с начала пандемии). С 18 августа количество погибших от заболевания, регистрируемых за сутки, не опускалось ниже 29.

Всего от COVID-19 в регионе скончались 4970 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область доставили рекордную по объёму партию вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса.