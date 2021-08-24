Сеул, 24 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Заход британского авианосца Queen Elizabeth в южнокорейский порт города Пусан отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оборонных ведомств Южной Кореи и Британии.

Brian Burnell Авианосец Queen Elizabeth

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По их словам, данное решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Южной Кореей и недавней вспышкой коронавируса на борту авианосца.

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Напомним, что британский авианосец должен был прибыть в южнокорейский порт в конце текущего месяца с целью стимулирования двустороннего сотрудничества в сфере обороны и проведения совместных тренировок с ВМС Южной Кореи.