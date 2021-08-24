Цхинвал, 24 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 160 тестов на коронавирус, из которых 22 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 24 августа сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 4773 носителя SARS-CoV-2, из них 4102 выздоровели, в том числе 28 — за последние сутки. Под наблюдением медиков 671 носитель коронавируса.

23 августа в Южной Осетии сообщили о 41 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 284 тестов. Выздоровевшими медики признали 48 человек. Умер за последние сутки один пациент с COVID-19.

Как рассказала журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в Южной Осетии за прошедшие сутки умер ещё один пациент с диагнозом COVID-19.