Москва, 24 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В московском регионе от COVID-19 привились около 80% учителей, заявил 24 августа мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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В связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей мэр Москвы предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах.

«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках», — сказал Собянин на встрече с педагогами и директорами школ.

«Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определит», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве отменили обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которое было введено из-за COVID-19.

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