Собянин назвал долю вакцинированных от COVID-19 учителей Москвы
Москва, 24 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В московском регионе от COVID-19 привились около 80% учителей, заявил 24 августа мэр столицы Сергей Собянин.
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В связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей мэр Москвы предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве отменили обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которое было введено из-за COVID-19.
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