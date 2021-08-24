Кишинёв, 24 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Федерации профсоюзов образования и науки Молдавии выступили против решения властей страны обязать непривитых учителей сдавать каждые 14 дней за свой счёт тесты на коронавирус. Пресс-релиз профсоюзов был обнародован 24 августа.

Eurasia.expert Флаг Молдавии

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«Если власти будут настаивать на обязательной вакцинации, это приведет к росту нежелательной социальной напряженности», — говорится в обращении.

В федерации профсоюзов отметили, что учителя платят из зарплаты медицинскую страховку, которая должна покрывать стоимость тестирования на коронавирус. Авторы обращения также подчеркнули, что вакцинация должна быть добровольной и нужна, чтобы преодолеть кризис, а не «запугивать» население.

Стоит отметить, что ранее глава минздрава Молдавии Алла Немеренко объявила о том, что с 1 сентября учителя, у которых нет справки о вакцинации или о наличии антител к коронавирусу, должны будут регулярно сдавать тесты на SARS-CoV-2. Также она сообщила, что 1 октября рекомендуется вакцинировать 95% работников школ.