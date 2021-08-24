Кабул, 24 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Главный герой этого дня — украинский самолет в Афганистане, который сначала пропал, потом нашелся, а затем выяснилось, что просто кто-то очень любит золото и драгоценности, — иронизирует телеграм-канал rasstriga.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Теперь по порядку. Утром СМИ сообщили, что Украина столкнулась с проблемами при эвакуации своих граждан из Афганистана. Замглавы МИДа Енин рассказал журналистам, страна провалила четыре попытки вывезти своих людей из Кабула.

Три рейса не смогли принять украинцев, потому что тех не пустили в аэропорт, а еще один самолет якобы и вовсе угнали неизвестные с оружием, улетев на нём в Иран. Через пару часов другой представитель украинского МИДа Николенко объявил, что никакого угона не было. По его словам, все самолеты «безопасно вернулись в Украину», эвакуировав 256 человек.

Однако еще позднее вскрылись новые подробности приключений украинского самолета в Кабуле. СМИ узнали, что, оказывается, его действительно никто не угонял. Но и домой он не вернулся. Просто несколько богатых афганцев заплатили «валютой, золотом и драгоценным камнями» за право улететь на украинском эвакуационном рейсе.

Пишут, что золото-брильянты они отдали членам экипажа самолета, которые, оставив своих сограждан в аэропорту Кабула и на прощание махнув им крылом, рванули со своими новыми друзьями в Тегеран. И что-то подсказывает, что это еще не конец истории», — предполагает телеграм-канал rasstriga.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня независимости Украины в соцсетях появились сотни комментариев, смысл которых сводится к тому, что она стала классической страной-неудачницей.

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