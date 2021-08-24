Москва, 24 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Российская валюта отступила от одномесячных минимумов, вернув доллар под отметку 74 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 24 августа, пара передвинула локальные минимумы до 73,70 руб., но не спешит развивать нисходящий импульс невзирая на нефтяное ралли и общее ослабление доллара.

Потенциальные покупатели рубля держат руку на пульсе и ведут себя сдержанно, что не вписывается в ситуацию на нефтяном рынке, где Brent продолжает дорожать после взлета более чем на 5%.

Причина такого поведения игроков кроется в перспективах возобновления повсеместного укрепления американской валюты, которая, к слову, уже замедлила медвежий ход.

Позднее на этой неделе состоится симпозиум в Джексон-Хоул, и многие опасаются, что Федрезерв повторит ястребиный сигнал и тем самым снова нанесет удар по рисковым активам, одновременно укрепив USD.

Так, на данном этапе потенциал дальнейшего роста российской валюты ограничен вне зависимости от динамики нефтяных цен. Пара вряд ли сможет уйти ниже 73,50 руб. в ближайшее время, тогда как риск возвращения ближе к зоне 74,50 руб. до конца недели достаточно высок.

Если Федрезерв предпочтет действовать по ястребиному сценарию, налоговый период не поможет рублю», — считает эксперт.

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