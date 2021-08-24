Нижний Новгород, 24 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 24 августа выявили 427 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 454 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 153 170 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 521 человек, всего выздоровели с начала пандемии 139 636 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5669 человек. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7865 человек. За минувшие сутки число активных носителей снизилось почти на 100 человек.

По состоянию на 24 августа в регионе проведено 3 395 488 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5184 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 250,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,94. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 24 августа остаются свободными 26% коек в ковид-центрах.