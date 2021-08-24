Краснодар, 24 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 20 детей, младшему из которых всего три месяца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа. Сутками ранее сообщалось о 255 заразившихся, в том числе 19 детях.

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«В Краснодаре — 62 заболевших, в Сочи — 43, в Мостовском — 20, в Красноармейском — 17, в Анапе — 14, в Тихорецком — 12, в Кавказском — 10, в Отрадненском — семь. По шесть случаев заражения в Ейском, Курганинском, Крыловском, Крымском и Лабинском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В начала пандемии заражение коронавирусом в Краснодарском крае подтверждено у 65 216 человек, в том числе у 4 191 ребёнка. Выздоровели на 24 августа 48 804 пациента, скончались уже 5001 человек.

В коронавирусных стационарах на лечении остаются 3 531 человек, дома лечатся 7 880 краснодарцев с подтвержденным заражением коронавирусом. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 105 пациентов, ещё девять на ЭКМО.