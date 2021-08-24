Сеул, 24 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 15 по 21 августа) в Южной Корее выявили 3062 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 3033 или 99,1% случаев приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), оставшиеся 29 случаев приходятся на штамм «Альфа» («британский» штамм).

Известно, что 2899 случая заражения локальные, ещё 163 случая — завозные.

С декабря 2020 года в Южной Корее подтверждено 16 842 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Из которых 13 454 случаев заражения приходятся на «Дельта» штамм, 3217 случаев — на «Альфа» штамм, 149 случаев — на «Бета» штамм, 22 случая — на «Гамма» штамм.