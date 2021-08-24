Москва, 24 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения обновило рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, сообщается 24 августа на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

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Так, срок действия QR-кода, который выдается после прохождения вакцинации, составляет один год. В случае ухудшения эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.

Также ведомство рекомендует использовать вакцину «Спутник V» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начали антиретровирусную терапию, через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18 833 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 785 374.

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