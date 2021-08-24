Кишинёв, 24 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Молдавии после начала учебного года все учителя, у которых нет справки о вакцинации или о наличии антител к коронавирусу, будут обязаны сдавать тест на SARS-CoV-2 каждые 14 дней. Об этом заявила министр здравоохранения страны Алла Немеренко на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Не будут должны тестироваться только те работники системы образования, кто представит свидетельство о вакцинации любым типом разрешённой вакцины или медицинское заключение, что человек перенёс COVID-19 в период с 15 по 180 день, или другой акт, подтверждающий наличие антител», — сказала Немеренко.

Она отметила, что тестирование на коронавирус учителям придётся делать за свой счёт. Глава минздрава добавила, что рекомендовано к 1 октября вакцинировать 95% работников школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 264 746 носителей SARS-CoV-2, из них признаны медиками выздоровевшими 255 485 человек. Умерли за это время 6368 пациентов с диагнозом COVID-19.