Сеул, 24 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 381 675 человек. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 26 300 189 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 51,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 714 780 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 12 283 734 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1509 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 239 287.

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