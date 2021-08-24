Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую дозу антиковидной вакцины получили 16 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 августа.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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В настоящее время участие в прививочной кампании на Дону приняли 1 млн 385,79 тыс. человек (+ 9 051 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 138,38 тыс. человек (+ 16 051 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от коронавируса предполагается минимум 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения. Санитарные власти настаивают на вакцинации 80% взрослого населения.