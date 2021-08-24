Тбилиси, 24 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии нужно перенести на другой срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария в эфире телеканала «Пирвели».

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Она отметила, что в последние дни в стране фиксируют от 60 до 70 смертей в сутки среди пациентов с COVID-19. Ломджария призвала власти и оппозицию обсудить сложившуюся ситуацию.

«Мы должны ожидать введения более строгих ограничений. Почему такую возможность никто не обсуждает? У меня те же претензии к оппозиции: почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации?», — сказала народный защитник.

Она также высказалась за то, чтобы в Грузии для улучшения эпидобстановки ввели чрезвычайное положение. Ломджария отметила, что осенью 2020 года после проведения парламентских выборов темпы распространения коронавируса выросли.

Напомним, местные выборы в Грузии назначены на 2 октября. Гражданам предстоит выбрать мэров городов и членов городских собраний.