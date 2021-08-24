Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванными коронавирусной инфекцией, скончались 28 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 августа.

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COVID-19 не смогли победить 19 женщин в возрасте от 48 до 92 лет и девять мужчин в возрасте от 41 года до 88 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 5 799 человек.