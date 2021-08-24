Москва, 24 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В специальных учениях по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил (ВС) России, которые должны пройти на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа, будет задействовано свыше 1,5 тыс. военных и около 400 единиц техники. Об этом 24 августа сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В рамках учений будут отрабатываться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения — перевозке войск и воинских грузов, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановлению вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск», — заявил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, слова которого процитировали в ведомстве.

Также он утончил, что в ходе учений каждый из военных сможет получить реальную практику, повысить или получить новые знания и усовершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.

Кроме того, в Минобороны указали, что маневры пройдут на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, также будет задействовано семь аэродромов.

«Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что австралийский военный корабль присоединится к военно-морским кораблям партнеров страны по АТР для проведения крупных военных учений у острова Гуам.