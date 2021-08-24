Стокгольм, 24 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Иногда мы настольно ленивы или боимся, что после первого шага, то есть записи на прием для вакцинации, отказываемся сделать следующий, а именно — явиться на прививку. Однако решение этому может быть найдено: новое исследование в США показало, что если заранее обзванивать граждан и подтверждать забронированное время на прием в поликлинику, то темпы вакцинации увеличиваются на 11%. Об этом 23 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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«Это может сыграть довольно большую роль в том, решите ли вы пройти вакцинацию или нет. Это устраняет все сложные аспекты принятия решения: «нужно ли мне сделать прививку, когда мне это делать» и т. д.» — объяснил в интервью радиостанции Sveriges Radio профессор когнитивной психологии Дэниел Вестфьял.

В Швеции региональные власти выбрали разные методы побуждения граждан поставить прививку от COVID-19. Например, в лене Уппсала используются личные приглашения, и там более 70% подростков в возрасте 16 и 17 лет уже сделали первую инъекцию перед началом учебного года.