Стокгольм, 24 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Агентство общественного здравоохранения Швеции не считает нужным ослаблять антикоронавирусные ограничения в стране в настоящее время. В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел страны Лена Халленгрен соглашается с мнением представителей профильного ведомства и предупреждает, что эпидемиологический фон осенью будет хуже, чем ожидалось ранее. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Government.se Министр здравоохранения Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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«У нас высокий охват вакцинацией, но не везде и не во всех возрастных группах. Учитывая тот уровень распространения инфекции, которое происходит сейчас, еще не время снимать ограничения», — заявила министр в интервью государственному новостному агентству Швеции TT.

Представители правительства Швеции ранее заявляли, что следующий шаг по ослаблению карантина может быть сделан в сентябре.

«Давайте так: сентябрь — это месяц, состоящий из четырех недель, как и все остальные месяцы, но никаких точных дат мы пока не называли», — отметила Халленгрен.