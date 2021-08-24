Астана, 24 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Казахстане полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 50% граждан, подлежащих вакцинации. Об этом 24 августа сообщил глава минздрава страны Алексей Цой на заседании правительства.

И А REGNUM Вакцинация

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«Первым компонентом привито — 6,4 млн человек, охват подлежащего населения составил 64%, вторым компонентом привито более 5 млн человек с охватом 50% подлежащего населения», — сообщили в пресс-службе правительства Казахстана о докладе Цоя.

Он также сообщил, что за последнюю неделю в республике на 7% снизился прирос числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Казахстан по темпам распространения SARS-CoV-2 и смертности среди пациентов с COVID-19 находится на 101 месте из 222.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Казахстана на 24 августа, в стране за последние сутки выявили 5631 случай заражения коронавирусом.