Хельсинки, 24 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. 23 августа гостем шведского телеканала SVT стал представитель Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен, который рассказал, почему его ведомство разрешило прививать от COVID-19 детей старше 12 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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«Это решение было принято в Финляндии по рекомендации отдельной экспертной группы. Например, они приняли во внимание то, как дети заболевают COVID-19. Эти случаи относительно редки, но есть и серьезные случаи даже среди детей», — пояснил Салминен.

«Плюс ко всему, вакцинация детей несет в себе эффект для всего общества. Тогда, наверное, будет меньше локдаунов, что, вероятно, и на детей оказыжет позитивное воздействие … И если у нас большая часть населения будет привита, то снизится риск продолжения эпидемии», — добавил эксперт.