Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 483 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 августа. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 53 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (205), а также Сальском (11) и Мартыновском (десять) районах. Около 18% заразившихся — люди старше 66 лет, более 17% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 121 027 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 105 234 носителя инфекции.