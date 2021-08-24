Стокгольм, 24 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Согласно математическим расчетам профессора Стокгольмского университета Тома Бриттон, 90% населения Швеции, то есть даже подростки, должны пройти иммунизацию от COVID-19, чтобы эпидемия в стране прекратилась. Об этом он 23 августа заявил в эфире телеканала SVT.

Стокгольм. Швеция

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В своих расчетах профессор математики Бриттон предполагает, что контагиозность «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 вдвое выше, чем у предыдущих штаммов. Если это правда, необходимо, чтобы значительно больше людей вакцинировались, чтобы у властей была возможность остановить распространение инфекции.

«Если мы хотим получить иммунитет у около 80% населения, нам надо привить порядка 90%. То есть нужно прививать людей, снижая постепенно возрастную границу», — заявил Бриттон.

Профессор подчеркнул, что цифра 90% означает и вакцинацию подростков тоже. Исключение составят только маленькие дети.