Берлин, 24 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее слов о том, что Берлин введёт санкции против России, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток — 2» как «политическое оружие».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку — 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление, — пишет пользователь с ником Aleksandar. — Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет».

«При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», — пишет PioNier.

Читатели напомнили, что «Северный поток — 2» начали строить, чтобы Украина больше не могла «шантажировать Германию». «Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», написали они.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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