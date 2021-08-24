В Москве за сутки выявили 1105 случаев заражения коронавирусом
Москва, 24 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло на 1105, сообщили 24 августа в оперативном штабе столицы.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее в главном городе страны выявили 1458 новых случаев. Общее число заражений с начала пандемии, подтверждённых исследованиями, составило 1 557 387.
За сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 56 человек, более 2,1 тыс. заболевших выздоровели и были выписаны. Госпитализировали с симптомами 559 пациентов.
«На ИВЛ находится 325 человек», — рассказали в штабе.
Всего в России выявили 18 833 новых случая заражения коронавирусом.