Киев, 24 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Украинские самолёты в столице Афганистана Кабуле или где-либо ещё никто не захватывал, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщил 24 августа спикер МИД Украины Олег Николенко.

confused_me Самолет

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По его словам, на Украину вернулись все самолёты, которые привлекались для вывоза граждан из Афганистана. Тремя рейсами из этой страны эвакуировали 256 человек.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет», — приводит слова Николенко «Интерфакс-Украина».

Спикер МИД пояснил, что замминистра иностранных дел Евгений Енин, рассказавший о «захвате» самолёта, на самом деле говорил о беспрецедентных трудностях, с которыми столкнулись дипломаты при эвакуации украинцев. Ситуация в аэропорту Кабула близка к хаосу, люди пытаются любым способом покинуть Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, Енин ранее заявил, что у Украины «фактически украли самолет», который вывез других пассажиров в Иран.

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