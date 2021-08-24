Воронеж, 24 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа. Накануне, 23 августа, также сообщалось о 463 новых носителях.

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Выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки признаны 176 человек. Скончались ещё 25 воронежцев с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии положительные результаты тестов получили 115 311 жителей Воронежской области, выздоровели из них 101 549 пациентов. Скончались 4 915 воронежцев с коронавирусом.