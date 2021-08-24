Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 августа в федеральном оперштабе. За сутки это число снизилось на 91 случай. А за двое суток снижение суточной цифры составило 59%, сократившись в абсолютном значении на 881 случай.

Елена Молчанова ИА REGNUM Очередь на ПЦР-тест на Московском вокзале Петербурга

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Таким образом Петербург второй день подряд находится на третьем месте среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса, после Москвы и Подмосковья.

В то же время суточная смертность от последствий коронавирусной инфекции в Петербурге остаётся на достаточно высоком уровне и почти не меняется с 19 августа. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 39 человек, это на один случай больше, чем сутками ранее, и столько же, сколько было два дня назад.

Выписан за сутки по выздоровлению из ковид-госпиталей 801 человек, на 75 меньше, чем в предыдущий день.

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии выявлено 568 476 инфицированных, скончались 20 342 человека, выздоровели 545 686 человек.