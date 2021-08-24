Москва, 24 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18 833 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 785 374.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 794 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 177 614.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 053 503 человека вылечились от нового заболевания, 18 636 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 19 454 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.