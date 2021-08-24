Екатеринбург, 24 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Свердловскую область доставили рекордную по объёму партию вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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На Средний Урал доставили 120 тысяч доз российского препарата. Партию разгрузили, сейчас однокомпонентную вакцину развозят по медучреждениям.

Благодаря прививочной кампании региону удастся начать учебный год в очном режиме, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сохраняется высокая смертность от COVID-19.