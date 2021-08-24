Москва, 24 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 18 833, сообщили 24 августа в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Общее число заражений в РФ с начала пандемии достигло 6 785 374. Лидером по суточному приросту оказалось Подмосковье — там выявили 1125 новых случаев заражения. Это на 20 случаев больше, чем в Москве. На третьем месте оказался Санкт-Петербург — 600 случаев. При этом его настегает идущая четвёртой Свердловская область — 521 случай.

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 794 человека. С начала пандемии в стране умерли от ковида 177 614 человек.