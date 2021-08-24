Москва, 24 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Гражданам России следует воздержаться от посещения Турции. Об этом 24 августа заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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По словам парламентария, связано это с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

«У наших граждан в Турции, если не в два раза, то процентов на 60 эпидпроцесс идет активнее», — сказал Онищенко.

Поэтому гражданам России безопаснее отдыхать внутри страны, убежден депутат Госдумы.

«Дорогие соотечественники, перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Чёрного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это. Лучше уж заняться своими загородными участками или просто попутешествовать по нашей стране», — заявил Онищенко.