Джакарта, , 11:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что страна получит 50 млн доз вакцины Pfizer в результате двустороннего сотрудничества, сообщает Kompas.

Вакцина Pfizer Topi Pigula

Вакцину доставят в Индонезию поэтапно до конца 2021 года. Распространение вакцины Pfizer будет осуществляться во всех индонезийских провинциях.

Индонезия получила 1,56 млн доз вакцины Pfizer. Минздрав Индонезии ранее разрешил прививать вакциной Pfizer детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия получила 1,56 млн доз вакцины Pfizer.

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