Сингапур, 24 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2023 году примут Соединенные Штаты, сообщила вице-президент США Камала Харрис.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Мы предложили принять в 2023 году форум АТЭС. Вместе с нашими партнерами в Азии и Латинской Америке у нас продолжительный путь для построения экономически процветающих регионов», — сказала она, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах США на Индо-Тихоокеанский регион.

Она добавила, Вашингтон вынесет на рассмотрение форума АТЭС проблемы изменения климата, инвестиции в чистую энергетику.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС — это форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области торговли и инвестиций. В нем участвует 21 государство.