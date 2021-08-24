Москва, 24 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В России уверенно растет спрос на педагогические специальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 заявила директор центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

«Спрос на педагогические специальности также показывает уверенный рост в последние годы, даже несмотря на то, что повысился средний балл ЕГЭ для поступления в педвузы на бюджетные места. Впрочем, сказать, что это приведет к быстрому улучшению ситуации в системе образования, было бы неосторожно. Дело в том, что, в отличие от выпускников медицинских вузов, 95%-97% которых работают по специальности, до школы, к сожалению, доходят всего 15−20% выпускников с педагогическим дипломом», — сказал Клячко.

Кроме того, она отметила, что неизменная популярность юридического и экономического образования объясняется ситуацией на рынке труда.

«Хорошие юристы и экономисты востребованы. Более того, работодателями востребованы даже не очень хорошо образованные юристы и экономисты — в силу того, что их образование дает широкий кругозор и позволяет аргументировано работать с клиентом, — сказала эксперт. — Спрос на эти специальности остается стабильно высоким и, по всей видимости, таковым и останется в среднесрочной перспективе. Разве что несколько изменятся пропорции в пользу гуманитарных направлений подготовки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса подстегнула в РФ спрос на медицинские специальности.