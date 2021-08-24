Москва, 24 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса подстегнула в РФ спрос на медицинские специальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила директор центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

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«В России спрос на медицинские специальности устойчиво растет все последние годы, и пандемия коронавируса его лишь подстегнула, — сказала Клячко. — Поскольку мы не знаем, сколько еще времени она продлится, следует ожидать, что увеличение интереса абитуриентов к медицинским профессиям продолжится. Впоследствии же, по окончании пандемии, спрос вернется к той траектории, на которую он вышел за последние пять лет: то есть рост останется, но будет менее динамичным. Думаю, что вырастет интерес к эпидемиологии, вирусологии, инфекционным болезням. Кроме того, нужны будут управленцы в системе здравоохранения, а также специалисты по экономике здравоохранения».

Как заявила эксперт, пандемия показала, что потребуется перестройка организации данной сферы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России не предвидится упадка спроса абитуриентов на медицинские специальности.