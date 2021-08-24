Москва, 24 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Минцифры РФ разрабатывает несколько систем, направленных на борьбу со звонками с подменных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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«Борьба с мошенническими звонками включена в мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, сейчас в ведомстве в разной степени готовности разрабатываются концепции систем, предназначенных для борьбы с звонками с подменных номеров на территории РФ», — сказали в министерстве.

Отмечается, что в рамках разработки во внимание берутся в том числе вопросы скорости внедрения, затрат операторов, системности проекта и его готовности противостоять новым угрозам: «При разработки концепции системы мы тесно взаимодействуем с ЦБ, Банками, Операторами, компаниями в сфере ИБ».