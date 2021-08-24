В Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских настроений
Сеул, 24 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В августе 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 102,5 пункта, что на 0,7 пункта ниже, чем в июле текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается на протяжении двух месяцев подряд.
Эксперты отмечают, что снижение индекса связано с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.
Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.