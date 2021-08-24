Сеул, 24 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В августе 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 102,5 пункта, что на 0,7 пункта ниже, чем в июле текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается на протяжении двух месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что снижение индекса связано с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.